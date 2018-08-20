08:32 20.08.2018 | Происшествия | Новости
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В пригороде Парижа произошел пожар, пострадали 22 человека

В одном из пригородных городов Франции в ночь на понедельник, 20 августа. Произошел пожар.

В пригороде Парижа произошел пожар, пострадали 22 человека

Инцидент произошел в Обервиле. Тут загорелся трех этажный дом.

В результате происшествия не менее 22 человек получили травмы. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает газета Le Parisien, среди пострадавших в результате возгорания пятеро детей и десять полицейских, которые вошли в здание для того, чтобы спасти жителей и не смогли самостоятельно выбраться из-за сильного огня.

О характере их травм не сообщается. Отмечено только, что к ликвидации пожара были привлечены около 80 пожарных. Данных о погибших пока не поступало.

Вместе с тем, министр внутренних дел Франции Жерар Коллон сообщил в Twitter, что спасателям удалось ликвидировать пожар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожье в ночь на воскресенье, 19 августа, на предприятии по переработке резины произошел пожар. В результате пожара жертв и пострадавших нет, причина возгорания и размер ущерба устанавливается.


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