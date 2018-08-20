08:55 20.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии боевики напали на деревню, есть жертвы

На северо-востоке Нигерии боевики совершили нападение на деревню Майлари, в результате этого около 19 человек погибло. Об этом сообщает Reuters.

В Нигерии боевики напали на деревню, есть жертвы

Отмечается, что нападение было совершено ночью. ​ По предварительным подсчетам, в результате произошедшего погибли по меньшей мере 19 человек, еще десятки ранены.

Отмечается также, что вооруженные боевики были замечены рядом с деревней за три дня до нападения. Так, местные жители предупредили об этом правительственные войска, дислоцированные в близлежащем городе Гудумбали, однако никаких действий с их стороны предпринято не было.

​Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Нигерии в городе Лагос на автотрассе произошло возгорание автоцистерны с топливом. Огонь перекинулся на проезжавшие машины, в результате чего погибли девять человек, четверо госпитализированы с тяжелыми травмами. По прибытию спасательных подразделений, на месте инцидента были обнаружены девять обгоревших тел, опознать которые невозможно. 


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