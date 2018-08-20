В Кременчуге парень сорвался с аттракциона - ВИДЕО

Произошло это накануне, сообщает "Новое время".

Как стало известно, во время катания на качелях в Приднепровском парке Кременчуга сорвался молодой парень. Соответствующее видео попало в сеть.

Полиция уже открыла производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей работниками парка.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве на Певческом поле 17 августа открылась выставка цветов "Волшебный украинский миф". Она посвящена Дню Независимости Украины.