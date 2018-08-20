17:08 20.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге парень сорвался с аттракциона - ВИДЕО

В городском парке Кременчуга во время катания на аттракционе пострадал подросток.

В Кременчуге парень сорвался с аттракциона - ВИДЕО

Произошло это накануне, сообщает "Новое время".

Как стало известно, во время катания на качелях в Приднепровском парке Кременчуга сорвался молодой парень. Соответствующее видео попало в сеть.

Полиция уже открыла производство за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей работниками парка.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве на Певческом поле 17 августа открылась выставка цветов "Волшебный украинский миф". Она посвящена Дню Независимости Украины.


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