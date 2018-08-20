В Харьковской области столкнулись два автомобиля, погибли три человека - ФОТО

В результате аварии погибли три человека. Еще один человек пострадал.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Песчаное Волчанского района около трех часов дня.

По данным полиции, на автодороге Харьков - Волчанск столкнулись автомобили ВАЗ и Lexus. От полученных в результате аварии травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в карете скорой помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области вблизи Золочева в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с 44 туристами. Туристический автобус который ехал из Херсона в Варшаву съехал в кювет вблизи Золочева, в результате аварии пострадала одна из пассажирок автобуса и водитель Mercedes.