09:15 20.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Индонезии последнее землетрясение убило пять человек

В результате серии землетрясений, которые произошло накануне в воскресенье, 19 августа, близ индонезийского острова Ломбок, погибли по меньшей мере пять человек.

В Индонезии последнее землетрясение убило пять человек

При этом подземные толчки вызвали оползни, в результате чего были разрушены дома. Как сообщает Channel News Asia, недалеко от острова произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Затем произошли несколько афтершоков, а спустя почти 12 часов произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9.

По словам представителя местного агентства по стихийным бедствиям Агунга Прамуджи, два человека погибли в восточной части Ломбока, еще трое скончались на соседнем острове Сумбава. Кроме того, по его словам, десятки человек получили различные ранения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии в воскресенье, 19 августа, произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,2 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Геологической службы Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло в 124 километрах от популярного у туристов острова Ломбок.


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