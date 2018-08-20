11:19 20.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Индии из-за наводнений погибли сотни человек

Уже какие сутки юг Индии страдает из-за рекордно сильных муссонных ливней. Как сообщают местные СМИ, число пострадавших превысило 400 человек.

В Индии из-за наводнений погибли сотни человек

В штате Керала, наиболее пострадавшего от паводков, во временных лагерях размещены более 700 тыс. человек. Власти опасаются вспышек болезней в перенаселенных лагерях.

Отмечается, что накануне в затопленных районах удалось спасти 22 тыс. человек.

Власти страны работают над обеспечением питьевой водой более 5,5 тыс. лагерей, в которых находятся около 725 тыс. человек, а также восстановить энергоснабжения штата.

Кроме того, в лагеря и деревни будут направлены медработники для выявления вспышек инфекционных заболеваний, отмечают местные власти.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в результате наводнений в индийском штате Керала погибли по меньшей мере 164 человека. Более 200 000 человек остались без жилья. В спасательной операции участвуют военные и авиация, но ситуация осложняется сильными дождями.


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