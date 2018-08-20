00:30 20.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Генуе завершили спасательную операцию после обрушения моста

В итальянской Генуи, где накануне произошло обрушение моста, завершилась операция по поиску пропавших без вести.

В Генуе завершили спасательную операцию после обрушения моста

По последним данным количество жертв увеличилось до 43 человек. Как сообщает Reuters, решение о завершении операция по поиску тех, кто пропал без вести было принято после того как были найдены последние три тела, что увеличило официальное количество жертв до 43 человек.

При этом три тела были извлечены из автомобиля, разбитого под бетонной плитой. По данным местных властей, девять человек все еще находятся в больнице, четверо из них в критическом состоянии.

Спасатели остаются на месте события для обеспечения безопасности и помогают проводить расследования причин катастрофы.

Напомним как сообщал УРА-Информ, 14 августа в Генуе на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10. В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика.


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