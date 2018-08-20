В Днепропетровской области фура врезалась в маршрутку с людьми

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина", по меньшей мере 13 человек госпитализированы в ближайшую больницу.

По предварительным данным, столкнулись микроавтобус "Богдан" и фура. В шестую городскую больницу Днепра госпитализированы 13 пострадавших.

Правоохранители отмечают, что грузовик врезался в заднюю часть маршрутного автобуса "Богдан", и тот в результате столкновения перевернулся. В данное время устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. По предварительной информации, патрульные не пропустили другой автомобиль – Фольксваген пассат.