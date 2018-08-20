15:16 20.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Чечне начались нападения на российских полицейских

20 июля стало известно о нескольких нападениях на сотрудников полиции в разных районах Чечни.

В Чечне начались нападения на российских полицейских

Например, поступают сообщения о гибели полицейского. Кроме того, двое мужчин с ножами попытались проникнуть в отделение полиции, ранив двоих полицейских и гражданскую женщину. Нападавшие были убиты ответным огнем.

О нападении на ОМВД по Шалинскому району Чечни сообщила пресс-служба МВД Чеченской республики.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что у одного из преступников была взрывчатка. Полицейские потребовали, чтобы нападавшие остановились, после чего те достали ножи и ранили одного из сотрудников в левое плечо.

Сообщают, что это не единственное нападение на сотрудников правоохранительных органов в Чечне.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов.


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