10:19 20.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Анкаре обстреляли посольство США - ФОТО

Ранним утром 20 августа, неизвестные лица открыли огонь по зданию посольства США в Турции. Об этом информирует телеканал CNN Turk.

В Анкаре обстреляли посольство США - ФОТО

Отмечается, что огонь был открыт из проезжавшей мимо машины. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Вместе с тем, выстрелами были разбиты окна в будке охраны, расположенной у входа в посольство.

Сейчас местная полиция прилагает все усилия, чтобы установить автомобиль, из которого велась стрельба, и стрелков.

Наблюдатели обращают внимание, что инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел в 50 километрах от Донецка. Патруль из пяти членов ОБСЕ на двух бронетранспортерах контролировал соблюдение режима прекращения огня для ремонта линии электропередачи компанией "Вода Донбасса".


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