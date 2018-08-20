Полиция рассматривают три версии произошедшего возле харьковского горсовета, - Антон Геращенко

Это нападение из-за действий властей, психические отклонения стрелявшего или хулиганство. Такое мнение высказал в понедельник, 20 августа, на своей страничке в Facebook член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, о неадекватности нападавшего свидетельствует факт, что он стрелял не только в охранников горсовета и полицейских, но и по колесам проезжавшего мимо авто Škoda Octavia.

Он уточнил, что при нападавшем обнаружили два пистолета. Один - сигнальный, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Второй - "Байкал", также переделанный под стрельбу боевыми. А также несколько магазинов к ним и около 30 патронов.

Геращенко также рассказал, что в половину первого ночи неизвестный подошел к зданию горсовета, начал стучать в дверь. Когда мимо проезжал автомобиль Škoda Octavia, он выстрелил в колесо. Когда к дверям подошел охранник, неизвестный стал в него стрелять и ранил. Патрульные прибыли быстро, они знали о том, что у нападавшего есть пистолет. К сожалению, один патрульный, Дмитрий Кириенко, погиб на месте, - пояснил политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 20 августа в Харькове возле здания городского совета произошла стрельба.

В результате при исполнении служебных обязанностей погиб харьковский патрульный Дмитрий Кириенко. У него остались жена и двухлетняя дочь.