Одессит продавал оружие и боеприпасы в интернете

Об этом сообщается на странице СБУ в соцсети Facebook.

Предварительно установлено, что мужчина наладил продажи в интернете, а клиентов делец подыскивал на тематических Интернет-форумах. Мужчина погорел на продаже 400 г пластида, двух электродетонаторов, гранаты Ф-1 с запалом и тридцати девяти патронов калибра 7,62 мм.

Так, был осуществлен обыск помещения, в котором проживал мужчина, спецслужбы изъяли еще два гранатомета РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, десяток ТШ-200 и ТШ-400, 600 г пластида, четыре детонатора и самодельное взрывное устройство.

В данное время ведется следствие по данному делу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на контрольном пункте вьезда-выезда "Станица Луганская" пограничники Лисичанского отряда задержали украинца, который пытался провезти на оккупированную территорию контрабандные мобильные устройства.