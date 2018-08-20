14:55 20.08.2018 | Происшествия | Новости
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Британка провела 10 часов в Адриатическом море - ВИДЕО

Гражданка Великобритании упала за борт круизного лайнера в Адриатическом море и провела в воде 10 часов. Ее спасла береговая охрана Хорватии, передает AP.

Британка провела 10 часов в Адриатическом море - ВИДЕО

Женщину отвезли в больницу в городе Пула, в настоящее время ее состояние удовлетворительное.

Как сообщает СМИ, 46-летняя британка упала из круизного судна Norwegian Star, который направлялся в Венецию, примерно в 95 километрах от побережья Хорватии незадолго до полуночи 18 августа.

Хорватский спасательный корабль обнаружил женщину утром, 19 августа, примерно в 1,3 км от места, где она упала.

Потерпевшая не пояснила, почему выпала за борт корабля. Капитан хорватского корабля Ловре Орескович заявил, что женщина была истощена. О происшествии проинформировали также посольство Великобритании в Хорватии.


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