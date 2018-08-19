20:59 19.08.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции автомобиль въехал в толпу людей, семь человек пострадали

Во французском городе Камбре в воскресенье, 19 августа, неизвестный на автомобиле наехал на толпу людей возле ночного клуба.

Во Франции автомобиль въехал в толпу людей, семь человек пострадали

В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали семь человек. Как сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции, водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб.

Врачи сообщили, что двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Сейчас они находятся в очень тяжелом состоянии.

На данный момент точные причины произошедшего неизвестны. Вместе с тем источник телеканала в полиции сообщил, что инцидент произошел после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.

Подозреваемый управлял машиной Audi A3. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был замечен в правонарушениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в английском городе Ньюкасл в воскресенье, 25 июня, автомобиль въехал в толпу людей. В результате инцидента шесть человек получили травмы. Среди пострадавших двое детей.


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