Во Франции автомобиль въехал в толпу людей, семь человек пострадали

В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали семь человек. Как сообщает телеканал LCI со ссылкой на данные полиции, водитель сначала сбил людей, в том числе охранника, а затем въехал в столб.

Врачи сообщили, что двое из семи пострадавших были эвакуированы вертолетом с места происшествия и госпитализированы. Сейчас они находятся в очень тяжелом состоянии.

На данный момент точные причины произошедшего неизвестны. Вместе с тем источник телеканала в полиции сообщил, что инцидент произошел после конфликта с одним из охранников клуба. Водитель был задержан и взят под стражу.

Подозреваемый управлял машиной Audi A3. При этом водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, и ранее был замечен в правонарушениях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в английском городе Ньюкасл в воскресенье, 25 июня, автомобиль въехал в толпу людей. В результате инцидента шесть человек получили травмы. Среди пострадавших двое детей.