12:39 19.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье в цеху по переработке резины произошел пожар - ФОТО

Сегодня ночью на одном из предприятий в Запорожье горели автомобильные шины. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Запорожье в цеху по переработке резины произошел пожар - ФОТО

Инцидент произошел на ул.Южное шоссе Вознесеновского района. По предварительной информации, около одного из складов с шинами произошел взрыв двух цистерн с горючей жидкостью, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и нестойким к высоким температуром пропаном. 

На место происшествия прибыли спасатели. В операции по ликвидации стихии принимали участие 16 единиц техники и 54 спасателя. Пожарным удалось не допустить распространения огня на емкости с опасным веществом и потушить пожар до его распространения на другие участки предприятия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одной из столичных больниц произошел пожар.


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