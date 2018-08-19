В Запорожье в цеху по переработке резины произошел пожар - ФОТО

Инцидент произошел на ул.Южное шоссе Вознесеновского района. По предварительной информации, около одного из складов с шинами произошел взрыв двух цистерн с горючей жидкостью, емкостей с газом, который выделяется при переработке, а также склада, где хранились баллоны с кислородом и нестойким к высоким температуром пропаном.

На место происшествия прибыли спасатели. В операции по ликвидации стихии принимали участие 16 единиц техники и 54 спасателя. Пожарным удалось не допустить распространения огня на емкости с опасным веществом и потушить пожар до его распространения на другие участки предприятия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одной из столичных больниц произошел пожар.