В Виннице горела тюрьма - ФОТО

К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщили очевидцы, из помещений проводили эвакуацию около сотни человек. На место прибыли правоохранители и спасатели.

Вместе с тем полиция рассказала, что на территории учреждения произошло задымление. Для того чтобы спецмашины могли беспрепятственно добраться к территории, было частично ограничено движение на прилегающей территории.

В свою очередь руководитель отдела коммуникаций полиции Винницкой области Анна Олейник рассказала, что информация о возгорании поступила после пяти часов вечера. Огонь был быстро ликвидирован, пострадавших нет, - заверила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в многоэтажном доме на проспекте Героев Сталинграда в Киеве накануне вечером произошел пожар. На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник в девятиэтажном жилом доме в одной из квартир.