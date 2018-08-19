17:57 19.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумах полицейский "Приус" протаранил пешехода - ФОТО

Сегодня, 19 августа, в Сумах на ул. Петропавловской автомобиль полиции сбил пешехода. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Сумах полицейский

По предварительной информации, полицейский "Приус" с "мигалками" ехал в сторону центра в то время, как по Перекопской ехала иномарка в сторону Кондратьева. Гражданское авто не пропустило автомобиль патрульных, в результате произошло столкновение.

Иномарка "Ауди" ударила в бок полицейское авто, в итоге авто патрульных перевернулось. В результате, была госпитализирована одна девушка-патрульная и пешеход, но очевидцы утверждают, что пострадавших пешеходов было четверо, остальные смогли оказать себе помощь самостоятельно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции


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