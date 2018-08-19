В столичный отель въехал ракетно-зенитный комплекс - ФОТО

Инцидент произошел на ул. Ярославская, 58. По предварительной информации, водитель ракетного комплекса не справился с управлением и въехал в столб. На место происшествия прибыли правоохранители, военные и эвакуатор. Боевой комплекс успешно отбуксировали на прежнее место дислокации.

Напомним, что согласно Указу от 23 августа, должно быть проведено, в День Государственного Флага Украины в Киеве, других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальная церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на военном параде по случаю Дня независимости Украины будет представлен новый транспортный самолет Ан-178.