08:00 19.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичный отель въехал ракетно-зенитный комплекс - ФОТО

В Киеве возле гостиницы Astarta бронеавтомобиль, который должен принимать участие в параде ко Дню независимости Украины, врезался в столб. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столичный отель въехал ракетно-зенитный комплекс - ФОТО

Инцидент произошел на ул. Ярославская, 58. По предварительной информации, водитель ракетного комплекса не справился с управлением и въехал в столб. На место происшествия прибыли правоохранители, военные и эвакуатор. Боевой комплекс успешно отбуксировали на прежнее место дислокации.

Напомним, что согласно Указу от 23 августа, должно быть проведено, в День Государственного Флага Украины в Киеве, других населенных пунктах, зарубежных дипломатических учреждениях Украины официальная церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве на военном параде по случаю Дня независимости Украины будет представлен новый транспортный самолет Ан-178. 


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