18:53 19.08.2018 | Происшествия | Новости
100201689:roman

В Мексике наркосиндикат расправился с 5 гражданскими

В мексиканском городе Монтеррей произошла перестрелка между двумя мафиозными группировками. Об этом передает Excelsior.

В Мексике наркосиндикат расправился с 5 гражданскими

По предварительной информации, преступники заходили с оружием в бары и стреляли в определенных лиц из противоположного клана, которые, как утверждает полиция, "отжали" территорию для сбыта наркотиков. В результате перестрелки погибло пятеро человек, еще 12 получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. 

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Монтеррее существуют районы, где полностью отсутствует правоохранительная и судебная системы государства. Такие города управляются местными "старостами" или наркокартелями. Монтеррей также считается опасным из-за наркотрафика, который организован преступными группировками. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики неизвестные жестоким образом расправились с группой гражданских лиц. 


Поделиться
Читайте также:
 
На Донбассе задержали 15-летнего боевика В Сумах полицейский "Приус" протаранил пешехода - ФОТО В Донецкой области обнаружили схрон с контрафактным алкоголем - ФОТО США собираются ввести новые санкции в отношении российского бизнеса
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив