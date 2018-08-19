В Мексике наркосиндикат расправился с 5 гражданскими

По предварительной информации, преступники заходили с оружием в бары и стреляли в определенных лиц из противоположного клана, которые, как утверждает полиция, "отжали" территорию для сбыта наркотиков. В результате перестрелки погибло пятеро человек, еще 12 получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в Монтеррее существуют районы, где полностью отсутствует правоохранительная и судебная системы государства. Такие города управляются местными "старостами" или наркокартелями. Монтеррей также считается опасным из-за наркотрафика, который организован преступными группировками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики неизвестные жестоким образом расправились с группой гражданских лиц.