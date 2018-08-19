10:21 19.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге произошла авария с участием полицейского "Приуса" - ФОТО

В Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Кременчуге произошла авария с участием полицейского

Инцидент произошел на пересечении улиц 29 сентября и Ивана Мазепы. По предварительной информации, патрульные не пропустили другой автомобиль – Фольксваген пассат. Однако, полисмены были при исполнении и проезжали перекресток со звуковым сигналом и включенными световыми сигналами, то виновен будет водитель второго автомобиля.

"Немец" после ДТП столкнулся со столбом освещения.

В результате аварии пострадала пассажир иномарки. На место инцидента прибыли медики и правоохранители. Врачи осмотрели на месте водителя автомобиля Фольксваген пассат и пассажирку и не стали их госпитализировать. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Геническ Херсонской области на улице Центральной полицейский не справился с управлением " Приуса" и угодил в дерево.


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