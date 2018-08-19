В Киеве на территории музея неизвестные подожгли автомобиль - ФОТО

По предварительной информации, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, охранник музея услышал громкий хлопок и последовал на место парковки транспорта, после чего правая часть автомобиля вспыхнула.

Пламя было столь сильным, что мужчина не решился ликвидировать огонь самостоятельно, он вызвал спасателей "101".

На полную ликвидацию возгорания прибывшим на место пожарным потребовалось чуть менее 20 минут, однако автомобиль ремонту уже не подлежит. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и спасатели ГСЧС. Остальные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестный поджог частный автомобиль на территории гаражного кооператива.