В Индии из-за ливней погибли 370 человек

По состоянию на воскресенье, 19 августа, в южном штате Керала число погибших возросло до 370. Как сообщает AFP, о таком количестве погибших стало известно после того, как спасатели обыскали затопленные села в Керале.

Только за последние 24 часа спасатели обнаружили тела 46 погибших. В результате наводнений без крова остались еще 700 тыс. человек. Еще 725 тысяч человек находятся в лагерях помощи.

Напомним, как сообщал ранее УРА-Информ, в результате наводнений в индийском штате Керала погибли по меньшей мере 164 человека. Более 200 тысяч человек остались без жилья. В спасательной операции участвуют военные и авиация, но ситуация осложняется сильными дождями. Власти штата попросила у правительства предоставить больше вертолетов. Местные метеорологи прогнозируют ливни до конца недели. Людей, дома которых были затоплены, размещают в лагерях для пострадавших.