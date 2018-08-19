В Грузии град с куриное яйцо уничтожил урожай в главном виноградном регионе

Градины с куриное яйцо уничтожили весь виноград и теперь жители остались без урожая. Как сообщают местные СМИ, в связи с чем жители сел Ахашени и Кистаури перекрыли центральную дорогу на территории муниципалитета.

Они требуют от властей помощи. Как пояснил журналистам один из участников акции Роберт Хомизури, ничего не осталось. Вся надежда была на этот урожай, у нас долги в банках. Власти потратили миллионы на противоградную систему в регионе, но она не была использована. Такой стихии мы не помним. Требуем, чтобы пришли представители властей, встретились с нами и помогли. В противном случае акции будут продолжены", - сказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Почтовой площади сильный ливень, который произошел в ночь на воскресенье, 19 августа, затопил раскопки старинной улицы ХІ-ХІІ веков. Сейчас сотрудники коммунального предприятия откачивают воду в подземелье Почтовой площади. Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевский краевед Анабелла Морина. По его данным ливнем залило раскопки больше, чем при прорыве магистральной трубы водопровода.