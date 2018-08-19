17:31 19.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области обнаружили схрон с контрафактным алкоголем - ФОТО

В окрестностях Донецкой области правоохранители обнаружили в заброшенном легковом автомобиле найдено большое количество сигарет и спирта. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.

В Донецкой области обнаружили схрон с контрафактным алкоголем - ФОТО

Сообщается, что в районе населенного пункта Верхнеторецкое спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины совместно с военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины наткнулись на набитый контрафактным алкоголем автомобиль АЗЛК 2141 в рабочем состоянии.

Во время обыска авто было изъято 5 тысяч пачек на сумму 150 тысяч гривен, а также чистый спирт объемом 1500 литров на сумму 450 тысяч гривен. Все товары были доставлены в специальное место, где следственная оперативная группа ГФС Украины составила протокол.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Хмельнитчине полиция изъяла фальсифицированного алкоголя на два миллиона гривен. 


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