В Донецкой области обнаружили схрон с контрафактным алкоголем - ФОТО

Сообщается, что в районе населенного пункта Верхнеторецкое спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины совместно с военнослужащими одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины наткнулись на набитый контрафактным алкоголем автомобиль АЗЛК 2141 в рабочем состоянии.

Во время обыска авто было изъято 5 тысяч пачек на сумму 150 тысяч гривен, а также чистый спирт объемом 1500 литров на сумму 450 тысяч гривен. Все товары были доставлены в специальное место, где следственная оперативная группа ГФС Украины составила протокол.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Хмельнитчине полиция изъяла фальсифицированного алкоголя на два миллиона гривен.