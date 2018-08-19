11:31 19.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Центр Киева полностью оказался под водой - ФОТО

Вечером 18 августа Киевом прокатился сильный ливень с градом, в итоге центр города на метр погрузился под воду. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Центр Киева полностью оказался под водой - ФОТО

Киевляне на своих страницах в социальных сетях публикуют видео и фото, на которых автомобили в буквальном смысле смывало в переходы. Трамвайное и троллейбусное движение было полностью заблокировано. 

Однако, непогода может опять вернуться в столицу. Гроза в Киеве может продолжаться до конца ночи 19 августа, ожидаются шквалы 15-18 м/с, сильные ливни, сообщает Киевская городская администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня днем в Киеве пройдут кратковременные дожди, днем ожидается гроза, возможны подтопления. Кроме того, в Киеве местами возможен град и шквалы. Весь день в Киеве будет облачным. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине на выходных ожидаются дожди с грозами.


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