12:10 19.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Правоохранители ликвидировали очередной цех по производству поддельных "ксив"

Сотрудники КОРДа провели задержание мошенников, которые занимались подделыванием документов. Об этом говорится на официальном портале спецструктуры.

Правоохранители ликвидировали очередной цех по производству поддельных

Правоохранители провели задержание участников преступной группировки, которая изготавливала поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, водительских прав, нотариальные доверенности, справки научно-исследовательского Бюро судебных экспертиз и другие официальные документы, оформлением которых занимаются государственные институты.

Мошенниками было налажено "производство", которое "сотрудничало" с представителями криминального бизнеса. С помощью поддельных документов происходила легализация похищенного автотранспорта и реализовывалось еще ряд преступных схем, которые более подробно исследуют наши следователи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве Нацполиция готовится провести плановые учебные мероприятия по противодействию действиям автоугонщиков


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