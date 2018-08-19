Правоохранители ликвидировали очередной цех по производству поддельных "ксив"

Правоохранители провели задержание участников преступной группировки, которая изготавливала поддельные свидетельства о регистрации транспортных средств, водительских прав, нотариальные доверенности, справки научно-исследовательского Бюро судебных экспертиз и другие официальные документы, оформлением которых занимаются государственные институты.

Мошенниками было налажено "производство", которое "сотрудничало" с представителями криминального бизнеса. С помощью поддельных документов происходила легализация похищенного автотранспорта и реализовывалось еще ряд преступных схем, которые более подробно исследуют наши следователи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве Нацполиция готовится провести плановые учебные мероприятия по противодействию действиям автоугонщиков.