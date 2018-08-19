На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

Традиционно враг активизировался в темное время суток. Из гранатометов и пулеметов пророссийские бандформирования вели огонь около Крымского, Новотошковское, Кряковка, Золотого, Попасной, Новоалександровки, Южного, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Верхнеторецком, Песков, Чермалык, Водяного, Гнутово, Лебединского, Павлополь и Широкино.

Кроме того, противник обстрелял из 120-мм минометов защитников Светлодарска, а с минометов калибром 82-мм бил вдоль линии разграничения на Мариупольском направлении.

В результате боевых действий двое украинских солдат погибли, подорвавшись на мине, еще двое получили ранения. Потери в рядах боевиков уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", боевики 30 раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе применив " Грады".