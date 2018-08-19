На Львовщине в аварию попал пассажирский автобус

По предварительной информации, шофер иномарки не справился с управлением и столкнулся с маршрутным автобусом, который двигался по встречной полосе.

В результате аварии пострадало два человека, водитель автобуса и рулевой Mercedes. Стоит отметить, что в момент столкновения в салоне автобуса находилось 44 человека. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают правоохранители, остальные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши перевернулся автобус с украинскими туристами. Позже стало известно, что транспорт имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова. В момент аварии в салоне автобуса находилось 54 пассажира. В результате падения 3 человека погибли на месте, еще 51 был госпитализирован. Девять из них серьезно ранены и находятся в реанимации.