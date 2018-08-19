05:00 19.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине задержали члена банды коммерческих провокаторов

Полиция Киевской области задержала молодого человека, который наносил телесные повреждения работникам полиции во время митинга активистов по застройке в Вишневом. Об этом передает прес-служба Нацполиции.

На Киевщине задержали члена банды коммерческих провокаторов

В ходе досмотра личных вещей задержанного были обнаружены ножи, газовые баллончики, резиновая дубинка, а также несколько телефонов мобильной связи. 

Сейчас правоохранители уже возбудили уголовное производство преступления по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжаются розыскные мероприятия с целью установления других причастных к инциденту фигурантов

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители Киева стали свидетелями конфликта вокруг строительства в Дарницком районе, задержав около 40 молодых людей с оружием. Так, во время патрулирования столичные копы заметили в районе Осокорков около 80 мужчин спортивной внешности с щитами, резиновыми палками, ножами и оружием. 


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