На Киевщине задержали члена банды коммерческих провокаторов

В ходе досмотра личных вещей задержанного были обнаружены ножи, газовые баллончики, резиновая дубинка, а также несколько телефонов мобильной связи.

Сейчас правоохранители уже возбудили уголовное производство преступления по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Продолжаются розыскные мероприятия с целью установления других причастных к инциденту фигурантов

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители Киева стали свидетелями конфликта вокруг строительства в Дарницком районе, задержав около 40 молодых людей с оружием. Так, во время патрулирования столичные копы заметили в районе Осокорков около 80 мужчин спортивной внешности с щитами, резиновыми палками, ножами и оружием.