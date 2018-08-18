Закарпатье вновь страдает от сильных паводков - ФОТО

Сообщается, что из-за сильных паводков и существенного подъема воды в реках ситуация на некоторых автомобильных участках остается осложнённой. Так, ливни разрушили мост к одному из частных домов на этой же дороге, впрочем, к дому можно добраться через один из соседних мостиков.

Ведомство ГСЧС сообщило, что в течении суток около 50 домохозяйств на шести улицах города оказались полностью затопленными. Паводок разрушил три малых моста и повредил три автомобиля, рассказали в ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС проводилась откачка воды из трех дворов и семи подвальных помещений", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Италии открыли дело в отношении фирмы обслуживающей мост в Генуе.