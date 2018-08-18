В Польше в аварию попал пассажирский автобус - ФОТО

По предварительной информации, водитель автобуса на огромной скорости пытался совершить маневр на автодороге с резким поворотом и вылетел с дорожной полосы, упал с высокого травянистого склона, несколько раз перевернулся и начал гореть.

Позже стало известно, что транспорт имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова. В момент аварии в салоне автобуса находилось 54 пассажира. В результате падения 3 человека погибли на месте, еще 51 был госпитализирован. Девять из них серьезно ранены и находятся в реанимации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции в автобус с детьми врезался грузовиком, пострадали девять человек. В результате аварии пострадали девять человек.