11:20 18.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Польше в аварию попал пассажирский автобус - ФОТО

В Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши перевернулся автобус с украинскими туристами. Об этом передает TVN24.

В Польше в аварию попал пассажирский автобус - ФОТО

По предварительной информации, водитель автобуса на огромной скорости пытался совершить маневр на автодороге с резким поворотом и вылетел с дорожной полосы, упал с высокого травянистого склона, несколько раз перевернулся и начал гореть. 

Позже стало известно, что транспорт имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова. В момент аварии в салоне автобуса находилось 54 пассажира. В результате падения 3 человека погибли на месте, еще 51 был госпитализирован. Девять из них серьезно ранены и находятся в реанимации. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции в автобус с детьми врезался грузовиком, пострадали девять человек. В результате аварии пострадали девять человек. 


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