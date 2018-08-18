10:31 18.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В одной из столичных высоток произошел пожар - ФОТО

В многоэтажном доме на пр. Героев Сталинграда, 9, вчера вечером произошел пожар. Об этом передает оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины. 

В одной из столичных высоток произошел пожар - ФОТО

На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник в 9-этажном жилом доме в одной из квартир на 9-м этаже. В 22:21 пожар на был локализован, а в 22: 31-ликвидировано.

В результате возгорания пострадала бытовая техника: кондиционер, мебель, бытовую технику, личные печи, закопчены стены и потолок квартиры.

Во ходе ликвидации пожара принимали участие 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Голосеевском районе столицы на ул. Саксаганского, 41 произошел пожар в пятиэтажном доме, десятки жителей эвакуировали. 


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