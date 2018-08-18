10:53 18.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике была обнаружена крупнейшая партия наркотиков за всю историю государства

В мексикапнском штате Синалоа береговая охрана обнаружила около 50 тонн синтетических наркотиков. Об этом передает Excelsior.

В Мексике была обнаружена крупнейшая партия наркотиков за всю историю государства

Сообщается, что находка была обнаружена в сельской местности, когда один из правоохранителей наткнулся на подозрительный мешок с неизвестным веществом. Внутри оказался наркотик под названием "Кристалл", который был закопан в яме глубиной четыре метра в бочках и мешках.

К операции, кроме правоохранителей, привлекли также военных и береговую охрану штата. Позже стало известно, что семь тонн препарата были уже подготовлены к продаже на первом складе, кроме того, там обнаружили еще более 400 бочек и 50 мешков с наркотическим веществом. Чуть позже в той же местности правоохранители вскрыли еще один схрон с наркотиками. Там оказалось еще 100 бочек с запрещенными веществами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Мексике произошла перестрелка между двумя наркокартелями


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