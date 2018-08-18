11:53 18.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве нашли труп молодого мужчины - ФОТО

В субботу, 18 августа, при неизвестный обстоятельствах в гостинице Crystal Hotel скончался охранник. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве нашли труп молодого мужчины - ФОТО

Инцидент произошел по адресу улица Крещатик, 13/2. На место происшествия прибыли медики и патрульная полиция. Врачам осталось только констатировать смерть, однако никаких следов насильственной гибели не его теле обнаружено не было.

 При умершем были документы, поэтому правоохранители выяснили его личность. Им оказался 33-летний мужчина, который устроился работать в гостиницу охранником.

По словам еще одного охранника, который вышел на работу, на смену мужчина должен был выйти в нечетные дни, почему он находился на работе в свой выходной день непонятно. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на столичном пляжном комплексе на Корчеватом обнаружили труп мужчины. 


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