В Киеве нашли труп молодого мужчины - ФОТО

Инцидент произошел по адресу улица Крещатик, 13/2. На место происшествия прибыли медики и патрульная полиция. Врачам осталось только констатировать смерть, однако никаких следов насильственной гибели не его теле обнаружено не было.

При умершем были документы, поэтому правоохранители выяснили его личность. Им оказался 33-летний мужчина, который устроился работать в гостиницу охранником.

По словам еще одного охранника, который вышел на работу, на смену мужчина должен был выйти в нечетные дни, почему он находился на работе в свой выходной день непонятно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на столичном пляжном комплексе на Корчеватом обнаружили труп мужчины.