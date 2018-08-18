16:45 18.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве молодой мужчина "нанизался" на металлический штырь - ФОТО

Сегодня рано утром в районе Оболоне мужчина очень неудачно перелез через забор с металлическими штырями. Об этом передает dtp.kiev.ua

В Киеве молодой мужчина

По предварительной информации, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, пытался "сократить" путь, преодолев металлическое ограждение. Однако, "альпинист" не учел рельефность заборы и зацепился джинсовыми шортами за металлический штырь, который насквозь прошел через его бедро.

На место происшествия прибыли спасатели, которые при помощи специальных инструментов, срезали часть забора вместе с мужчиной и отправили в районный госпиталь. Уже находясь в медучреждении сотрудники ГСЧС максимально обрезали штыри и мужчину увезли в операционную, вынимать "копья" из его тела.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее при неизвестный обстоятельствах в гостинице Crystal Hotel скончался охранник.


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