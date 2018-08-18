Столичный "Богдан" вновь не оправдал стоимость проезда в 8 гривен - ФОТО

По предварительной информации, водитель пассажирского транспорта на большой скорости наехал на "лежачего полицейского", что и стало причиной поломки. На момент аварии в салоне маршрутки было пусто, шофер возвращался в транспортное депо.

На место происшествия прибыли патрульные, которые внесли инцидент в Единый реестр происшествий. Как отметили столичные правоохранители, информация о пострадавших пока не поступала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Винницкой области у грузовика, который перевозил мазут, оторвалось колесо. Сам водитель грузовика пояснил, что это непредсказуемая авария. Хорошо, что хоть без страшных последствий.