08:00 18.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичный "Богдан" вновь не оправдал стоимость проезда в 8 гривен - ФОТО

В Киеве, на улице Бальзака, 8 у маршрутки отлетело заднее колесо. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Столичный

По предварительной информации, водитель пассажирского транспорта на большой скорости наехал на "лежачего полицейского", что и стало причиной поломки. На момент аварии в салоне маршрутки было пусто, шофер возвращался в транспортное депо.

На место происшествия прибыли патрульные, которые внесли инцидент в Единый реестр происшествий. Как отметили столичные правоохранители, информация о пострадавших пока не поступала. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Винницкой области у грузовика, который перевозил мазут, оторвалось колесо. Сам водитель грузовика пояснил, что это непредсказуемая авария. Хорошо, что хоть без страшных последствий. 


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