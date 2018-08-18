С Киеве полисмен обезвредил вооруженного преступника

Инцидент произошел по адресу улица Маршала Жукова, 25/27. По предварительной информации, правоохранителю позвонили с неизвестного номера и сказали, что один из его родственников попал в беду. Вымогатели стали требовать 5000 долларов.

По словам самого полисмена, злоумышленник сначала хотел договориться, даже предлагал денег, но последний попросил соседа вызвать наряд полиции. злоумышленник услышал это и засуетился, а потом начал убегать.

Полисмен сделал шесть выстрелов и ранил афериста. Тот выбежал на улицу, однако ему скрыться не удалось. Однако, далеко уйти "делку" не удалось, мужчина провалился на газон, откуда его и забрала скорая помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция задержала подозреваемого в убийстве правоохранителя, которое произошло накануне в Шевченковском районе Киева.