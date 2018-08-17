Во Франции в автобус с детьми врезался грузовиком, пострадали девять человек

В результате аварии пострадали девять человек. Как сообщает L'Union, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Париж - Реймс в коммуне Виллер-Агрон-Эгизи региона Пикардия.

На момент аварии в салоне автобуса находились дети от трех до 13 лет, всего в нем находились 45 человек. Травмы двух детей 11 и 12 лет оцениваются как серьезные.

В полиции установили, что водитель остановил автобус на обочине из-за необходимости заменить колесо со спущенной шиной. Шофер грузовика не увидел транспортное средство и врезался в него.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юго-западе Франции в поселке Мансьє школьный автобус попал в аварию, травмированы 27 человек.

Автобус с 45 учениками средней школы и девятью взрослыми, включительно с водителем, столкнулся с автомобилем.