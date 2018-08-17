В столице пьяная потасовка закончилась кровавой поножовщиной

По предварительной информации, мужчины распивали спиртное, а потом один из них, вероятно в ходе словестной ссоры, ударил знакомого ножом в шею. Пострадавший от полученного ранения скончался в карете скорой помощи, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

На место происшествия прибыло несколько нарядов патрульных, которые в ходе оперативно-розыскных действий арестовали преступника. Задержанным оказался 41-летний уроженец Николаева, ранее уже привлекался к административной ответственности.

Сейчас фигуранту объявили о подозрении на время следствия он будет находиться под арестом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подольском районе нетрезвый уголовник зарезал своего товарища.