20:39 17.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице пьяная потасовка закончилась кровавой поножовщиной

В Святошинском районе дружественная встреча переросла в поножовщину со смертельным исходом. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В столице пьяная потасовка закончилась кровавой поножовщиной

По предварительной информации, мужчины распивали спиртное, а потом один из них, вероятно в ходе словестной ссоры, ударил знакомого ножом в шею. Пострадавший от полученного ранения скончался в карете скорой помощи, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

На место происшествия прибыло несколько нарядов патрульных, которые в ходе оперативно-розыскных действий арестовали преступника. Задержанным оказался 41-летний уроженец Николаева, ранее уже привлекался к административной ответственности.

Сейчас фигуранту объявили о подозрении на время следствия он будет находиться под арестом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Подольском районе нетрезвый уголовник зарезал своего товарища. 


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