В Киеве столкнулись две иномарки - ФОТО

По предварительной информации, водитель Folkswagen пытался "встроиться" в поток автомобилей встречной полосы, но зацепил грузовик, который протянул машину несколько метров. Folkswagen, в свою очередь, зацепил другую иномарку, которая также пыталась перестроиться в соседний ряд.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя иномарок получили травмы, одного из них госпитализировали. На место происшествия прибыли патрульные, которые попросили одного из фигурантов аварии пройти алкотестер. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения, станет известно по результатам анализа крови.

В сторону проспекта Победы образовалась небольшая пробка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве произошла смертельная авария с участием такси.