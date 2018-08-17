10:57 17.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошла смертельная авария с участием такси - ФОТО

В украинской столице в ночь на пятницу, 17 августа, произошло смертельная авария с участием такси. Об этом сообщает издание Эспрессо.

В Киеве произошла смертельная авария с участием такси - ФОТО

Отмечается, что на момент аварии в автомобиле Opel Astra находилась женщина-пассажир и водитель такси. Видимо мужчина за рулем авто не смог справится с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги на тротуар и врезалось в бетонный парапет.

В результате сильного столкновения женщина получила сильные травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте инцидента. В то же время водитель такси остался невредим.

В данное время все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области микроавтобус сбил 13-летнего подростка на велосипеде. По предварительной информации, 45-летний житель Пулинского района Житомирской области на автомобиле "Фольксваген" не заметил рядом едущего по левой обочине велосипедиста и протаранил его на огромной скорости.


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