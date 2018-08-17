11:59 17.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100201564:Polishuk

В Хмельницкой области грузовик столкнулся с поездом, водитель погиб

В четверг, 16 августа, на железнодорожных путях и переездах Украины произошли два дорожно-транспортных происшествия.

В Хмельницкой области грузовик столкнулся с поездом, водитель погиб

В одном из них погиб водитель грузового автомобиля. Как сообщила сегодня утром пресс-служба "Укрзализныци", накануне около четырех часов дня на станции Волочиск Хмельницкой области грузовой автомобиль ВАЗ въехал в бок вагона грузового поезда, стоявшего на третьем пути.

В результате столкновения погиб водитель 1968 года рождения. При этом на месте столкновения автодороги нет. Сейчас полиция выясняет причины столкновения.

Еще одна авария произошла на переезде перегона Подгорцы - Петра Кривоноса Обуховского района Киевской области. Тут столкнулись грузовик и легковой автомобиль Daewoo Lanos. Однако в связи с необходимостью проведения следственных действий были задержаны пассажирский и грузовой поезда на 50 минут.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за семь месяцев 2018 года на железнодорожных переездах и ж/д путях по неосторожности и из-за нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения произошло 44 случая ДТП, в том числе 39 - на переездах и пять - на путях вне переездов. В результате ДТП десять человек погибли и 21 травмированы.


Поделиться
Читайте также:
 
В "Укрзализныци" подсчитали сколько аварий произошло в 2018 на ж/д путях и переездах Меркель обещает не допустить масштабного миграционного кризиса В Днепре заработали курсы по тактической медицине для полицейских - ФОТО Наличный доллар в пятницу перешагнул за 28 гривен
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив