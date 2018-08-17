В Хмельницкой области грузовик столкнулся с поездом, водитель погиб

В одном из них погиб водитель грузового автомобиля. Как сообщила сегодня утром пресс-служба "Укрзализныци", накануне около четырех часов дня на станции Волочиск Хмельницкой области грузовой автомобиль ВАЗ въехал в бок вагона грузового поезда, стоявшего на третьем пути.

В результате столкновения погиб водитель 1968 года рождения. При этом на месте столкновения автодороги нет. Сейчас полиция выясняет причины столкновения.

Еще одна авария произошла на переезде перегона Подгорцы - Петра Кривоноса Обуховского района Киевской области. Тут столкнулись грузовик и легковой автомобиль Daewoo Lanos. Однако в связи с необходимостью проведения следственных действий были задержаны пассажирский и грузовой поезда на 50 минут.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за семь месяцев 2018 года на железнодорожных переездах и ж/д путях по неосторожности и из-за нарушения водителями автотранспорта правил дорожного движения произошло 44 случая ДТП, в том числе 39 - на переездах и пять - на путях вне переездов. В результате ДТП десять человек погибли и 21 травмированы.