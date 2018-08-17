В Индии растет количество жертв наводнения

В спасательной операции участвуют военные и авиация, но ситуация осложняется сильными дождями. Власти штата попросила у правительства предоставить больше вертолетов. Местные метеорологи прогнозируют ливни до конца недели. Людей, дома которых были затоплены, размещают в лагерях для пострадавших.

Вследствие дождей, идущих с 8 августа, в штате Керала из берегов вышли более 44 реки, обрушились несколько мостов. По данным правительства, уничтожено десять тысяч километров автодорог, десятки тысяч домов разрушены или повреждены.

Как сообщал "УРА-Информ", в индийском штате Керала в результате наводнений погибли по меньшей мере 106 человек. В Индии растет количество погибших из-за наводнения По состоянию на утро пятницы, 17 августа, 150 тысяч людей остались без жилья. Как сообщает AFP, в Керале были открыты 1,3 тысяч лагерей для тех, кто пострадал от наводнения.