09:58 17.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии растет количество погибших из-за наводнения

В индийском штате Керала в результате наводнений погибли по меньшей мере 106 человек.

В Индии растет количество погибших из-за наводнения

По состоянию на утро пятницы, 17 августа, 150 тысяч людей остались без жилья. Как сообщает AFP, в Керале были открыты 1,3 тысяч лагерей для тех, кто пострадал от наводнения.

На данный момент там находятся 147 тысяч человек. По данным представителя экстренных служб, заблокированными остаются по меньшей мере 6,5 тысяч человек.

В свою очередь министр Керала Пинарайи Виджаян заявил, что в штате наблюдается серьезный кризис. Он отметил, что 80 дамб затоплены до критического уровня, и призвал местных жителей эвакуироваться, когда поступит соответствующее распоряжение.

Местные власти приняли решение закрыть международный аэропорт в городе Кочин до 26 августа.

Напомним, как сообщал ранее УРА-Информ, в Индии от наводнений и оползней погибли 26 человек. 15 500 человек были вынуждены искать убежище в государственных лагерях помощи.

От последствий муссонных дождей в Индии ежегодно гибнут сотни людей.


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