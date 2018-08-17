На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Было установлено, что обстрел осуществили из стрелкового оружия. Миссия успела зафиксировать боевые позиции и недавнее продление на 40 м траншеи на участке разведения в районе Петровского.

Как утверждают наблюдатели СММ, траншея принадлежит вооруженным формированиям.

Также СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (105 взрывов) и их уменьшение в Луганской области (20 взрывов).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на Донбассе новейшие российские средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, десятки танков и артиллерийских систем.