Авария с такси в Киеве: стали известны причины происшествия - ФОТО

Как сообщает пресс-служба полиции, водитель авто находился под действием наркотиков.

Так, за рулем Opel Astra был 37-летний водитель, который двигался по проспекту Леся Курбаса со стороны улицы Академика Королева в направлении бульвара Вацлава Гавела. Внезапно он не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным ограждением моста.

После задержания мужчины, потребовали сдавать анализ на употребление алкоголя и наркотиков, однако он отказался от такой процедуры. По предварительному заключению врача-нарколога, мужчина находился под воздействием наркотических средств.

Следователи готовят ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов для проведения анализов. По данному делу продолжается следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице произошло смертельная авария с участием такси. Отмечается, что на момент аварии в автомобиле Opel Astra находилась женщина-пассажир и водитель такси. Видимо мужчина за рулем авто не смог справится с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги на тротуар и врезалось в бетонный парапет.