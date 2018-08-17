Аномальная жара убивает людей в Испании

Об этом передает Catalonia Today со ссылкой на данные каталонской власти.

Отмечается, что двое людей погибло в период до начала августа. После было зафиксировано 21 смерть от теплового удара в период со 2 по 13 августа.

Стоит добавить, что аномальная жара продолжает подступать в разные города мира. В Японии за неделю с 6 по 12 августа в результате тепловых ударов погибли 6 человек, еще более 7 тысяч были госпитализированы. В целом в Японии из-за жаркой погоды с 30 апреля погибли 144 человека, более 78 тыс. были госпитализированы.

Европейские страны с начала августа переживают аномальную жару, температура воздуха приближается к рекордной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году украинцев еще около месяца будет радовать теплая и солнечная погода, так как по прогнозу синоптиков весь сентябрь обещает быть теплым. Осадков будет немного, небольшие дожди ожидаются на западе и в центре Украины.