12:18 16.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100201468:nastya

Землетрясение в Индонезии: число жертв достигло 460 человек

После сильного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии погибли не менее 460 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

Землетрясение в Индонезии: число жертв достигло 460 человек

По словам спасательных служб, число жертв продолжает увеличиваться, поскольку специальные службы еще не разобрали все рухнувшие дома.

Так, из-за стихийного бедствия пострадали 7,7 тысяч человек, были разрушены почти 72 тысячи жилых домов, сотни школ и десятки больниц, а также шесть мостов.

В данное время около 417 тысяч жителей острова перебывают во временных лагерях, так как возвращается назад нельзя из-за возможных новых землетрясений.

Общий ущерб от стихии превысил 500 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Индонезии произошло новое землетрясение. Магнитуда новых толчков, которые, возможно, являются эхом прошлого землетрясения, оценена в 6,2 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе острова Сумбава на глубине 12 километров.


Поделиться
Читайте также:
 
Доллар в четверг в обменниках набрал 17 копеек Премьер Армении принял решение распустить Совет старейшин Еревана За минувшую ночь в Днепре произошло две смертельные аварии - ФОТО УЕФА объявила время и место проведения матча за Суперкубок в 2019 году
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив