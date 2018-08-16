Землетрясение в Индонезии: число жертв достигло 460 человек

По словам спасательных служб, число жертв продолжает увеличиваться, поскольку специальные службы еще не разобрали все рухнувшие дома.

Так, из-за стихийного бедствия пострадали 7,7 тысяч человек, были разрушены почти 72 тысячи жилых домов, сотни школ и десятки больниц, а также шесть мостов.

В данное время около 417 тысяч жителей острова перебывают во временных лагерях, так как возвращается назад нельзя из-за возможных новых землетрясений.

Общий ущерб от стихии превысил 500 млн долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Индонезии произошло новое землетрясение. Магнитуда новых толчков, которые, возможно, являются эхом прошлого землетрясения, оценена в 6,2 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе острова Сумбава на глубине 12 километров.