За минувшую ночь в Днепре произошло две смертельные аварии - ФОТО

Первое дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Титова при повороте налево, Волга сбила мотоциклиста. Мужчина, который находился за рулем мотоцикла был в шлеме, однако он не смог спасти ему жизнь.

В полиции города сообщают, что за рулем Волги находился 20-летний парень, который не имел при себе документов, и от сильного удара умер на месте инцидента.

Также, позже на Донецком шоссе автомобиль ВАЗ сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода. К сожалению, спасти жизнь женщины не удалось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Теодора Драйзера произошло дорожно-транспортное проишествие. По предварительной информации, водитель "Газели" ехал по улице Бальзака в сторону проспекта Романа Шухевича, а Jaguar, с которым столкнулся грузовик, двигался по Драйзера в сторону улицы Радунской.