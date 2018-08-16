В Житомирской области произошла смертельная авария с военным

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Север в Facebook.

Автомобильное происшествие произошло внезапно. На момент смерти Александру исполнилось 33 года, в тот день он ехал на собственную свадьбу.

В штабе рассказали, что погибший с 2005 года проходил службу в вооруженных силах, с 2014 года принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

Отмечается, что прапорщик вскоре должен был стать не только мужем, но и отцом. В данное время все причины инцидента устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",