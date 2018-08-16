08:58 16.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100201439:nastya

В Житомирской области произошла смертельная авария с военным

В ночь на 16 августа, на житомирской трассе в автомобильной аварии погиб прапорщик, главный сержант 2 МБ 72 отдельной механизированной бригады Александр Лищук, который ехал на собственную свадьбу.

В Житомирской области произошла смертельная авария с военным

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Север в Facebook.

Автомобильное происшествие произошло внезапно. На момент смерти Александру исполнилось 33 года, в тот день он ехал на собственную свадьбу.

В штабе рассказали, что погибший с 2005 года проходил службу в вооруженных силах, с 2014 года принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.

Отмечается, что прапорщик вскоре должен был стать не только мужем, но и отцом. В данное время все причины инцидента устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


Поделиться
 
В Киеве после ночного ливня затоплен ряд улиц - ФОТО, ВИДЕО В столице непогода заблокировала движение общественного транспорта В среду на Донбассе двое раненных, в ночь на четверг боевики применили "Грады" В четверг суд должен вынести вердикт по делу Пола Манафорта
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив