В Житомирской области произошла смертельная авария с военным

В ночь на 16 августа, на житомирской трассе в автомобильной аварии погиб прапорщик, главный сержант 2 МБ 72 отдельной механизированной бригады Александр Лищук, который ехал на собственную свадьбу.
Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования Север в Facebook.
Автомобильное происшествие произошло внезапно. На момент смерти Александру исполнилось 33 года, в тот день он ехал на собственную свадьбу.
В штабе рассказали, что погибший с 2005 года проходил службу в вооруженных силах, с 2014 года принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе.
Отмечается, что прапорщик вскоре должен был стать не только мужем, но и отцом. В данное время все причины инцидента устанавливает полиция.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",